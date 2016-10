Mais de 700 pessoas participaram da ação social na escola Lyra Ribeiro

Orientações jurídicas, teste de glicose, aferição de pressão, corte de cabelo, manicure, ginástica laboral, higiene bucal e bazar solidário. Esses foram apenas alguns dos serviços oferecidos de forma gratuita nesse sábado na escola Lyra Ribeiro em Kubistchek. Mais de 700 pessoas participaram de mais uma edição da Ação Social Inclusão.

“Tivemos sorteios de cestas básicas e fraldas, atendimento pediátrico com médicos de hospital particular e da unidade de saúde do bairro, formalizamos diversos pedidos aos órgãos competentes de cadeiras de rodas, fraldas e remédios. Os advogados também ajudaram muito, resolvendo impasses jurídicos”, conta a diretora da escola, Maria Celeste.

O queridinho do dia foi o bazar de roupas, cada pessoa pode escolher 10 itens e mesmo assim sobrou. “Nós vamos doar para a comunidade Bico do Urubu. Ainda deve ter umas 10 sacolas daquela de lixo grande cheias de roupas”, diz satisfeita com o resultado. Para ela, ver a alegria das crianças e poder contribuir com o bem-estar da família é uma alegria.

“Os alunos se divertiram com os brinquedos, tinha pula-pula, pintura no rosto e recreação infantil com o pessoal do teatro Trupe Maratimba. Além do lanche com muita pipoca, algodão doce e picolé. Mas na hora de prestar atenção, todos colaboraram. O Corpo de Bombeiros participou trazendo muitas dicas de segurança”.

A ação solidária começou às 8h e estava prevista para terminar às 13h, mas o envolvimento com a comunidade foi tão especial que se estendeu até às 14h. “Superou a nossa expectativa. Todos trabalharam de coração. Agradeço a todos os profissionais que se dedicaram e `s instituições que abraçaram a causa como Pitágoras, Doctum e Cras de Kubistchek”, agradeceu.

Reportagem: Marcos Siqueira