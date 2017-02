Mais de 90% do comércio aberto nesta segunda

Por Glenda Machado em 13 de fevereiro de 2017 / Destaque, Segurança

Depois de uma semana de caos em Guarapari, devido à falta de policiamento, a movimentação começa a voltar ao normal nas ruas e comerciantes reabrem suas lojas nesta segunda-feira (13). De acordo com a Câmara de Dirigentes dos Lojistas (CDL), mais de 90% do comércio funcionou. E o movimento era visível. Muitas pessoas nas ruas tentando pagar suas contas e fazendo compras.

Nos bairros Muquiçaba e Centro, muitos estabelecimentos já estão funcionando. Comerciantes afirmam que a circulação de veículos do Exército aumentou a sensação se segurança na região, além do retorno de PMs às ruas. Para o Ten. Coronel Pessanha, a presença da Polícia Militar nas ruas, mesmo que em número pequeno, inibe a quantidade de crimes e proporciona a sensação de segurança para a população. “Depois do susto da semana passada, houve um redução gradativa no número de delitos, pois a presença das forças armadas, junto aos policiais que retornar proporcionou isso”, disse.

O Ten Cel salientou ainda que ao todo 146 policias já se apresentaram e o município conta com 20 policiais operando normalmente. “Estamos nos esforçando para restabelecer a segurança, mas também temos que proporcionar essa mesma segurança aos nossos policiais. Muitos estão sem colete e não podemos permitir que saiam para trabalhar assim”, completou.

Outra novidade é que o Destacamento do Batalhão da Polícia Militar (DBPM), no bairro Vilage do Sol, voltou a funcionar. “Esse também será um ponto de apoio do nosso efetivo, além do ciac na Praia do Morro que funcionam como duas grandes bases enquanto o Batalhão está parado”, disse o Major Bezerra.

Além da cobertura no comércio local, A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) vai receber policiamento das 14h até às 20h. “Foi uma solicitação da prefeitura e agora vamos dar uma atenção para essa localidade”, reforçou.

Juliana Ribeiro, que trabalha numa loja de acessórios, disse que o clima de segurança está voltando, mas ainda não sabe até que horas a loja vai ficar aberta. “Na semana passada estava muito inseguro e nem abrimos. Com a movimentação do Exército e a movimentação na rua a sensação de segurança voltou”.

Ônibus

Os ônibus da empresa Expresso Lorenzutti serão recolhidos parcialmente à partir das 19h e param de circular com toda a frota até às 20h, onde devem se encaminhar a garagem da empresa.

Atendimento

Caso haja alguma demanda o telefone do Ciodes está funcionando normalmente. “O 190 deve ser acionado