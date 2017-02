Mais um motorista de van é preso em Guarapari

Mais um motorista de van foi preso em Guarapari por transporte ilegal de passageiros na manhã de hoje em Guarapari. Davi Oliveira foi detido e autuado por dois crimes previstos no Código Penal. Como a soma dos dois é maior do que quatro anos, Davi só poderá ser solto por ordem de um juiz.

O advogado de Davi, Marcos Bitencourt, que o motorista não estava fazendo serviço de perueiro, parando de ponto em ponto, e sim transportando clientes fixos. “Todos os dias ele pega os passageiros em um local determinado e os leva para o trabalho. Ele não estava parando de ponto em ponto. e mais, não concordo com a interpretação do delegado neste caso. Falar que ele estava expondo a vida dos passageiros ao risco não é correto. Todos os dispositivos de segurança do veículo estão em dia, os pneus, cinto de segurança. Tudo”, argumentou o advogado.

Davi, assim como os outros dois detidos da semana passada, será transferido para o Centro de Detenção Provisória de Guarapari e só poderá ser solto por ordem de um juiz. Ele foi autuado pelos crimes de Usurpação de Função Pública e por Expor a Perigo a Saúde ou Vida de Outros. No primeiro crime, a pena pode chegar a 5 anos de prisão e o segundo até um ano. O veículo também foi apreendido e lacrado por fiscais da prefeitura. O veículo ficará retido atá que o juiz do caso libere a retirada da van.