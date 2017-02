Mais um protesto em Guarapari contra a greve da PM

Com medo da onda de violência que se instaurou na cidade desde o último sábado com a paralisação da polícia militar, a população resolveu fazer mais um protesto. Ontem foram para a frente do 10º Batalhão no Aeroporto e hoje resolveram bloquear a BR 101. No entanto, com a intervenção da Polícia Federal Rodoviária, os manifestantes tiveram que mudar de ideia: queimaram pneus na Rodovia dos Jones Santos Neves, próximo ao Rodoshopping no Trevo da BR 101.

Uma das manifestantes estava indignada com a situação. “Estamos vivendo um desespero. Nós temos que estar com a contribuição em dia, licença da prefeitura, pagar contador, mas cadê a segurança? Os turistas estão indo embora. As agências de turismo já avisaram que está tudo cancelado para o carnaval. É incalculável o prejuízo moral e financeiro”, desabafou a empresária Eliane Lima, 35 anos.

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Espírito Santo (ABI-ES) divulgou nota oficial agora no final da tarde confirmando que estão “diariamente recebendo sucessivas solicitações de cancelamento de reservas”.

Exército

A Secretaria Estadual de Segurança (Sesp) informou que 40 homens do 38º Batalhão de Infantaria do Exército se deslocaram à tarde para Guarapari. Os militares permanecerão no município para garantir a segurança da população de acordo com as demandas. Alguns moradores viram as tropas passando pela Rodovia do Sol, por volta, das 18h.