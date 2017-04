Major Palaoro: vinte anos servindo Guarapari

Na última semana o Governo do Estado publicou uma série de promoções dentre dos quadros da Polícia Militar. Dentro do quadro de oficiais indicados para as novas patentes, está um nome que muita gente conhece em Guarapari. Trata-se do agora major Palaoro.

Carlos José Lorencini Palaoro nasceu em Guarapari há 42 anos, cresceu, estudou e se tornou policial militar vivendo em Guarapari. “Dia destes estava conversando com um sargento aqui no batalhão e percebemos que sou o primeiro oficial superior que é nascido em Guarapari. Temos coronéis e outros oficiais que vieram morar aqui, mas nenhum deles nasceu na cidade”, contou o major.

Palaoro entrou para a PM em 1994, quando começou a fazer o Curso de Formação de Oficiais e assim que se formou como tenente, voltou para trabalhar em Guarapari. Normalmente um oficial da Policial Militar serve em diversos batalhões ao longo da carreira. Eles vão para onde o Comando mandar.

“Eu tive a sorte de, nestes 20 anos de PM servir quase exclusivamente na minha cidade. Passei três meses em Cachoeiro, mas logo depois voltei para Guarapari. O período mais longo que fiquei fora foi quando fui para a Força Nacional. Trabalhei no Rio de Janeiro no cerco de preparação para a retomada do Complexo do Alemão. Foi uma operação grande. Na época os assaltos na rodovia que passa ao lado do complexo eram constantes. Fechamos todas as entradas do Alemão e ficamos lá por meses e como os bandidos não desciam porque sabiam que estávamos lá, os índices de assaltos caiu drasticamente. Meu Réveillon de 2007 para 2008 passei no Alemão. Depois fui para Brasília, onde exerci um cargo administrativo”, relembra.

Palaoro se diz sortudo por poder trabalhar na cidade onde nasceu e tem tantos amigos. “Isso acaba facilitando um pouco o trabalho. Quando um novo comandante assume o batalhão ele precisa de oficiais que conhecem a cidade. Sempre ajudei neste sentido. Conheço a cidade, seus problemas e suas virtudes. Tive sorte de poder trabalhar aqui a minha carreira toda e espero continuar ajudando”, disse.

Sobre a sua experiencia como civil na prefeitura de Anchieta, Carlos Palaoro explicou que viu o convite como um desafio profissional que valeu à pena. Como gerente municipal de segurança ele trabalhou dois anos em Anchieta. Findado o mandato do antigo prefeito, voltou para o 10º Batalhão.

Durante a entrevista, que aconteceu na última sexta-feira na sala da P4 (Logística) do 10º Batalhão, a todo momento Palaoro recebia os parabéns de praças e oficiais. “Sendo oficial, nem sempre conseguimos agradar a todos. Temos que tomar decisões que às vezes incomodam algumas pessoas”, finalizou.