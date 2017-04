Manhã desta quarta-feira começou cinzenta em Guarapari

A manhã desta quarta-feira (19) começou cinzenta em Guarapari. Moradores do prédio vizinho à famosa feirinha na Praia do Morro, conhecida como Shopping da praia acordaram com uma fumaça negra entrando pelas janelas, quando perceberam então o estabelecimento em chamas e logo acionaram os bombeiros.

Ninguém sabe dizer ainda as causas do incêndio que começou por volta de 6h30 da manhã e rapidamente ganhou grandes proporções, destruindo todo o estabelecimento e atingindo a lateral do prédio ao lado o Summer Beach, que teve que ser evacuado às pressas pela escada de emergência. Nossa equipe está no local, logo a matéria completa no site Folha da Cidade.