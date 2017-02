Manifestações continuam e número de assaltos aumenta em Guarapari

Com a falta de policiamento nas ruas de Guarapari muito se falou sobre o aumento da criminalidade e isso de fato ocorreu. Uma onda de assaltos fora do normal para um sábado esta preocupando moradores e comerciantes da cidade. Na delegacia o número de pessoas que foram confeccionar boletins de ocorrência também é maior do que o habitual.

Mas desde que a notícia da paralisação da PM passou a circular em Guarapari surgiram vários boatos de assaltos em lojas na cidade e até a notícia de arrastão na Praia do Morro circulou nos grupos de whatsapp, mas a maioria se mostrou falsa.

Ainda assim, pelos menos um posto de gasolina, uma floricultura, uma joalheria e uma loja de roupas foram roubados ao longo do dia. No supermercado, que fica no bairro Olaria, os ladrões fugiram atirando para cima. Ninguém ficou ferido.

Na Praia do Morro um motorista foi rendido por uma dupla com uma arma e teve o carro roubado. Na delegacia, pelo menos cinco pessoas foram fazer boletim de ocorrência por roubo de celulares e objetos pessoais ocorridos nas ruas da cidade.

Reunião não chegou a nenhum acordo

No começo da tarde de hoje o Secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, André Garcia, se reuniu com representantes do movimento que fechou os batalhões da Polícia Militar na tentativa de se chegar a um acordo que coloque fim as manifestações. Apesar dos argumentos de ambos os lados, nenhum acordo foi fechado e os bloqueios nos batalhões continuam durante o fim de semana.

Uma nova reunião ficou agendada para a tarde da próxima segunda-feira com representantes do movimento e membros do governo do Estado. Na tarde de hoje André Garcia divulgou um vídeo falando da situação. Confira: