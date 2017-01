Marcelo D2 e Ludmilla juntos hoje no Multiplace Mais

Nascida no Rio de Janeiro, mais precisamente em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, Ludmila Oliveira da Silva se lançou na carreira como MC Beyoncé, inspirada na estrela americana. Mas não demorou para adotar o seu próprio nome e emplacar diversos sucessos como “É hoje”, “24 Horas por dia”, “Te ensinei certin”, “Fala mal de mim”, “Duas doses de saudade”, “Nunca me verá chorar”… A lista é grande. E que tal ouvir esse som ao vivo e a cores no Multiplace Mais?

Isso mesmo, o sábado será com muita mistura. Afinal, também sobe ao palco o rapper brasileiro Marcelo D2. Vocalista da banda Planet Hemp, hoje segue em carreira solo e em um projeto paralelo com a volta do grupo. Conhecido também por misturar o samba com a vlack music. Por isso, o show será de muitas surpresas. E você: já garantiu o seu ingresso? Lembre-se que o ingresso não dá acesso ao Club Marítimo. É preciso adquirir ingresso específico.