Más condições no ponto final de Setiba geram revolta em usuários

Por Larissa Castro

Uma péssima situação para usuários do ponto de ônibus no Trevo de Setiba é o que se tem no local para embarcar em transportes públicos das empresas Transcol e Lorenzutti. Iluminação precária, abrigo com pouca proteção da chuva e do sol, falta de policiamento e assaltos com frequência são características que deixam cidadãos com medo e revoltados pelo abandono por parte de órgãos responsáveis.

Rodrigo dos Santos que é vice-presidente da Associação de Moradores do bairro Elza Nader e utilizador frequente do ponto de ônibus, conta que há muito tempo não são dadas boas condições para o passageiro que esteja à espera de um ônibus naquele local. “Em dois anos da linha Transcol 672 (Trevo de Setiba/ Terminal de Itaparica) não houve nenhuma melhoria na estrutura e segurança do ponto de ônibus para nós que utilizamos frequentemente. O governo só arrecada, mas não traz benefícios”, declara.

Rodrigo disse ainda que “Em dias chuvosos o ponto de ônibus fica inútil pois o que realmente serve como abrigo é uma lanchonete que existe no local, e em dias ensolarados os passageiros sofrem com a pouca proteção que existe em relação a quantidade de gente ali presente. Bandidos chegam no local de bicicleta e alguns até mesmo a pé, furtando e saindo normalmente, pois não há nenhum policiamento para impedir a ação deles e a escuridão incentiva mais ainda esses tipos de atitudes”, revolta-se.

O assessor parlamentar Alex Wilians disse que a iluminação existe na rodovia, mas não há nenhuma direcionada ao ponto de ônibus. “A falta da iluminação faz com que os bandidos aproveitem dessa situação para pequenos assaltos. Nós já entramos com três pedidos para melhorias em relação a isso, mas o problema infelizmente é antigo”.

As condições do local levaram a equipe do Jornal Folha da Cidade a procurar os órgãos responsáveis por manutenções e melhorias do local. A Prefeitura Municipal de Guarapari e a Secretaria de Estado da Segurança Pública se pronunciaram. A Prefeitura relata que “A Secretaria de Obras já avalia a viabilidade para a instalação de mais abrigos no ponto de ônibus do Trevo de Setiba. A Codeg irá até o local verificar a falta de iluminação para serem feitos os reparos. O serviço de videomonitoramento do local encontra-se operando sem nenhum problema”.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, principal responsável pelo policiamento local, respondeu: “A Polícia Militar informa que desde o mês passado, o município de Guarapari passou a contar com a Força Tática, que é a estrutura da PM que executa o patrulhamento tático móvel, modalidade de policiamento ostensivo realizada por processos desenvolvidos por meio de viaturas, motos ou a pé, visando prevenir e reprimir qualificadamente a criminalidade, de forma suplementar às demais modalidades de polícia ostensiva. A PM se coloca à disposição da comunidade para conversar sobre as ações de policiamento desenvolvidas na região. É importante que as vítimas registrem as ocorrências na delegacia para que a Polícia Civil investigue os casos”.