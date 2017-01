Matheus & Kauan, hoje no Multiplace Mais

Na terceira semana de shows do verão no Multiplace Mais, a festa fica por conta da dupla sertaneja Matheus e Kauan. Eles se apresentam pela primeira vez em Guarapari. Os irmãos goianos Matheus e Kauan, naturais de Itapuranga, já nasceram unidos pelo gosto musical e escolheram desde cedo a música como profissão.

Matheus e Kauan, hoje com 20 e 26 anos, tiveram sua influência musical na infância, quando o pai deles já tocava e cantava para eles. A dupla já conseguiu emplacar diversas músicas que não saem da boca da galera e muitas fazem sucesso na voz de vários artistas como: Jorge e Mateus, Luan Santana, Gusttavo Lima, João Neto e Frederico.

Na estrada desde 2010, gravaram o primeiro DVD em março de 2013, lançado pela Gravadora Som Livre. Agora, vocês vão poder cantar e se emocionar com eles no palco do Mais. Lembrando que, os ingressos para este evento não dão acesso para o Club Marítmo. Para acessar o espaço deve-se adquirir ingresso específico.

SERVIÇO:

DATA: 13/01/2017 – SEXTA-FEIRA

VALOR:

2º lote

PISTA – R$ 110,00 (meia)

R$ 220,00 (inteira)

CAMAROTE 1: R$800,00 (mesa 04 pessoas)

4º lote

CAMAROTE 2: R$ 160,00 (meia)

R$ 320,0 (inteira)

(ingresso individual sem reserva de mesa).

VENDAS PELA www.blueticket.com.br

LOUNGES: VENDA EXCLUSIVA somente de LOUNGES (Cristiano Pira/ Telefone e whats app: 27- 99750-7555 nos horários entre 10h e 20h.

ONDE COMPRAR:

Loja Soft – Guarapari / Centro. (Em dinheiro ou cartão de crédito)

Loja Maverick’s – Shopping Vitória e Praia do Canto e Shopping Vila Velha. (Somente em dinheiro)

Loja Manga Rosa- Vitória / Shopping Proeng Hall em Jardim da Penha. (Somente em dinheiro)

Bar dos meninos- Vila Velha / Itapoã. (Somente em dinheiro)

Loja Jaklayne Jóias (Serra e Campo Grande). (Em dinheiro ou cartão de crédito)

Loja Itapuã (Cachoeiro). (Somente em dinheiro)

Escritório Brava Eventos. (Somente em dinheiro)

MULTIPLACE MAIS

ENDEREÇO: Rua A, lote 09, Meaipe, Guarapari – ES

(27) 3272-1565

www.multiplacemais.com.br