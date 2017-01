Matheus & Kauan, Rappa e Macucos neste final de semana no Mais

Pela primeira vez em Guarapari, os irmãos Matheus & Kauan se apresentam no Multiplace Mais. É nesta sexta-feira, dia 13, que a dupla de Goiás vai agitar o maior festival de verão. Eles já conseguiram emplacar diversas músicas que não saem da boca da galera e fazem sucesso na voz de diversos artistas como Jorge e Mateus, Luan Santana, Gusttavo Lima, João Neto e Frederico. Por exemplo, “Nosso Santo Bateu”, “A Rosa e o Beija-Flor”, “Que Sorte a Nossa”, “Decide Aí”, “Abelha sem Mel”, “Voltar Pra Quê?”…. O repertório é longo e a diversão é garantida.

E no sábado, eles estão de volta: o Rappa. Com mais de 3 milhões de discos vendidos, eles entraram para o seleto grupo de bandas que transcendem seus 20 anos de estrada. São 10 álbuns lançados, muitos prêmios na carreira e diversas histórias para contar… No palco, Marcelo Falcão, Lauro Farias, Marcelo Lobato e Xandão. Antes, quem vai aquecer a galera é a banda capixaba “Macucos”. Muito reggae na veia com “Haverá”, “Além do Mar”, “Mãe Natureza” e muito mais…. Uma noite imperdível!!!