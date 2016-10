Matilde entre os 10 atrativos turísticos mais comentados no Instagram dos Capixabas

Não é novidade que o nosso estado é repleto de belezas naturais e paraísos históricos como também não é surpresa que muitos desconhecem as riquezas da região onde moram. Mas para a sorte de todos, os capixabas têm o hábito de compartilhar nas redes sociais fotos dos atrativos turísticos que descobrem pelo Espírito Santo.

O Túnel de Matilde em Alfredo Chaves está entre os 10 mais comentados no Instagram. Com 65 degraus , o patrimônio histórico foi construído há mais de 100 anos para desviar as águas de um rio para a implantação da estrada de ferro que corta a região. Cercado de mistérios e lendas, o local é bastante visitado.

Mas Matilde esconde outros atrativos como a famosa cachoeira Engenheiro Reeve (com 70 metros de queda) e a centenária estação ferroviária. Próximo do vilarejo, os turistas também podem explorar as cachoeiras e vales de São Roque de Maravilha e Carolina. Já em Ibitirui, fica a cachoeira Vovó Lúcia.

Confira os locais que mais bombam no Instagram dos capixabas: