Matrícula nas creches municipais será feita por lista de espera

Nada de filas ou de sorteio. Agora para conseguir vaga em alguma das creches da rede municipal de Guarapari é preciso entrar em uma lista de espera, que inclui todos os Centros de Ensino Infantil da cidade.

As informações estão na Portaria nº009, publicada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), no dia 1º de setembro.

Para organizar as matrículas, a Semed criou uma Central de Vagas, que já está em funcionamento. Portanto quem quiser que o seu filho estude em uma creche municipal ano que vem, precisa correr contra o tempo e fazer o cadastro na própria sede da Secretaria, localizada no bairro Sol Nascente. Para formalizar o pedido é preciso apresentar comprovante de residência, documento de identificação (RG) dos responsáveis e a certidão de nascimento da criança.

Vale lembrar que para definir as turmas no próximo ano letivo, serão feitas primeiramente as rematrículas dos alunos que já estudam em cada creche. Depois, as vagas sobressalentes é que serão distribuídas entre os inscritos na Central de Vagas, dando prioridade às crianças com necessidades especiais.

Comunicação das vagas. Segundo a portaria, a central de vagas convocará a família conforme a disponibilidade de vagas por contato telefônico e publicação no site da Prefeitura (www.guarapari.es.gov.br), bem como impressos afixados nos quadros de aviso das respectivas escolas da rede municipal. O comparecimento da família deve ocorrer até dois dias úteis após o contato e publicação da convocação e caso a vaga ofertada não seja aceita pela família, a criança será reclassificada na Lista de Espera, devendo ser registrada a desistência da vaga.

O documento ainda promete que será garantida a vaga mais próxima possível da residência de cada criança, que poderá ter idade entre 0 meses e 3 anos e 11 meses no momento da convocação.

Confira a portaria na íntegra aqui.