Meia Maratona das Praias promete movimentar Guarapari em fevereiro

Por Glenda Machado em 15 de janeiro de 2017 / Destaque, Esporte

Você tem exatamente um mês para se preparar. É que no dia 12 de fevereiro acontece a “Meia Maratona das Praias” que promete não deixar ninguém parado, e para os “runners lovers” é uma ótima oportunidade de conhecer Guarapari por outros ângulos . Por isso, o evento disponibilizará três tipos de percursos para atender atletas iniciantes, intermediários e avançados.

De acordo com as organização da WMV Eventos, promovida por Willian Vasconcelos Martins, a prova tem como objetivo trazer um percurso diferenciados por suas belezas naturais e terrenos diversificados. “Os terrenos a serem percorridos são diversificados e envolvem transições de asfalto, areia da praia, trilhas, estradas de chão e pedras. O que torna este evento com um nível de dificuldade superior a uma corrida de rua com percurso 100% pavimentado”, disse Willian.

Para quem escolher o percurso iniciante de 5km vai largar no bairro Perocão, já atletas intermediários correm 10km com saída da Praia do Morro. Quem está no nível avançado e decidiu fazer os 21km tem a largada na praça do Radium Hotel. Todos os percursos terão destino a Praia de Setibão.

E tem mais, todos os participantes ganham medalha. Já os primeiros colocados ganham troféu e medalha. A premiação por faixa etária será feita apenas para o percurso avançado. Cada atleta, devidamente inscrito, terá direito a um kit atleta: Camisa do evento, número de peito, medalha de participação (ao completar o percurso), kit lanche na chegada.

E você? Ficou interessado? Acesse o site www.esportevix.com.br e faça a sua inscrição.Informações também estão na página do facebook e no telefone:(27) 99914-4393 ou através do e-mail wvmeventos@gmail.com.