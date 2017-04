Melhorias para o litoral e interior de Anchieta são solicitadas

Por Larissa Castro

O vereador Cléber Pombo fez requerimentos conforme as constantes reclamações por parte da população

Em sessão ordinária, o vereador do município de Anchieta Cléber Pombo (PPL), solicitou à Secretaria Municipal de Infraestrutura e ao Prefeito, Fabrício Petri, pedidos para melhorias de energia elétrica no interior, construção de guarita para guarda-vidas e uma proposta que visa à retirada de animais da rua para tratá-los, e posteriormente serem levados a adoção.

Pombo se sensibilizou com a situação do interior de Anchieta e entrou com o pedido de infraestrutura, pois analisa que sem energia, não se pode ter uma boa qualidade de vida. “De 100% da área do município, 60% é composta pelo interior. E ao conhecer esses lugares, nota-se uma péssima estrutura de iluminação. Isso não pode ser uma estatística alta hoje em dia. A população precisa desse benefício, por isso solicitamos a instalação de um transformador de energia para a comunidade de Itapeúna”, declara.

Para o turismo, as guaritas nas praias podem transparecer segurança, pois haverá sempre alguém ali para serem dados os apoios necessários. O coordenador da salva-vidas, Wilian Simões, lembrou de uma denúncia ocorrida no verão. “Já houve casos de pessoas alegarem que não tinha o servidor na praia, sendo que eles estavam em seus locais, mas como a movimentação é grande durante o verão, a visibilidade realmente dificulta. Então a instalação de guaritas é extremamente essencial para o turista e guarda-vidas”, destaca.

O vereador enfatizou que o motivo da instalação de guaritas na praia é para uma melhor visibilidade do turista ao salva-vidas e também ao contrário. “Hoje Anchieta não tem nenhuma guarita nas praias, e muitas ocorrências poderiam ter sido evitadas, caso tivesse. Isso também é uma forma de valorizar o serviços desses servidores que tanto se dedicam”.