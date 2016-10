Membros do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente tomam posse hoje

Por Marcos Siqueira em 7 de outubro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) convida os moradores de Guarapari para a posse dos novos membros. O evento será realizado nesta sexta-feira (7), às 16h, na Câmara de Vereadores, que fica no Centro.

Segundo Cristina da Silva, que está deixando a presidência do Conselho, a cada dois anos uma nova diretoria é eleita. A gestão atual representa o poder público e a que vai tomar posse será de representantes da sociedade civil, com presidência de Vinícius Pereira, membro da Ordem dos Advogados do Brasil.

Cristina explicou que o Conselho Municipal busca a integração entre os conselhos estaduais, conselhos tutelares e diversos órgãos públicos e acompanha a elaboração de leis com a temática dos direitos da criança e do adolescente, entre outras funções.

Podem fazer parte da diretoria funcionários públicos e conselheiros indicados pelo presidente de entidades ligadas diretamente ao conselho e que atuam na área de criança e adolescente, como a APAE, Prestalozzi, Salvamar, Crescer com Viver e Creche Alegria. As reuniões extraordinárias são abertas ao público.