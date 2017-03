Milhares de pessoas nas filas no “Dia D” de vacinação contra Febre Amarela em Guarapari

No “Dia D” de vacinação contra a Febre Amarela em Guarapari, poucos problemas foram verificados nos postos de saúde. A reclamação mais comum era de demora em receber a imunização, mas no começo da tarde o movimento nas Unidades de Saúde se normalizou.

A manhã deste sábado começou movimentada nas Unidades de Saúde da rede municipal. Foi comum ver filas que dobravam o quarteirão antes da vacinação. No bairro Adalberto Simão Nader, por exemplo, pela manhã ao menos 300 pessoas esperavam os trabalhos de imunização, mas a fila logo diminuiu e na parte da tarde os pacientes esperavam dentro do próprio pátio da unidade.

No bairro Bela Vista pela manhã teve reclamação por causa do tempo de espera. Idosos também estavam confusos sobre como proceder para conseguir o laudo médico para tomar a vacina. Juliana de Freitas, 27 anos, levou a avó para tentar conseguir a vacina, mas soube que não havia médicos na unidade. “Eu trouxe minha avó, mas me falaram que não tinha médico. Já estou há uma hora e vinte na fila com minha avó esperando, mas ninguém nos informa nada”.

A aposentada Maria da Ajuda Cardoso, 73 anos, estava tentando conseguir um laudo na manhã de hoje na Unidade de Saúde do bairro Bela Vista, mas também não conseguiu.

“Essa semana vim no posto para tentar pegar o laudo, pois me falaram que o médico estaria aqui hoje. Quando cheguei aqui disseram que eu não poderia vacinar porque precisava da carteirinha de vacinação e o laudo, mas não tinha médico. A moça chegou a me empurrar e me tratou com grosseria. Eu não sou cachorro para ser tratada desta forma não. Eu só que me vacinar”, lamentou a idosa.

No bairro Coroado também foram registradas filas bem longas no começo da vacinação, mas o número de pessoas diminuiu rapidamente e não foram registrados incidentes. Assim também aconteceu em outros locais da cidade onde ocorreram a vacinação. Depois de hoje, a vacinação continua em várias escolas da cidade conforme cronograma divulgado pela Prefeitura de Guarapari.

Sobre a falta de informação de como proceder para se conseguir um laudo médico para que os idosos tomem a vacina, a prefeitura respondeu que:

“A Secretaria Municipal de Saúde informa que hoje (11) as unidades de saúde abriram exclusivamente para a realização do dia “D” de vacinação. Consulta médica somente durante a semana e para obter o laudo o paciente precisa procurar o médico ou a unidade de saúde que já recebe atendimento”.