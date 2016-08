Minha psicanalista predileta faz aniversário

Por Aloisio Silva

Feliz 45 anos meu amor. Feliz aniversário, Jailza. Deus abençoe a nossa família e o nosso casamento.

Sou casado com uma bela mulher, que completou 45 anos em julho. Lembro-me como se fosse hoje daquela menina de 19 anos, cravos e espinhas, inseguranças. Ela tinha uma questão bem resolvida, ter uma família, ter cinco filhos, três filhos do próprio ventre e duas filhas do coração, nunca traçou qualquer diferença. Quando perguntam: “quantos filhos você tem?” Ela responde: “cinco”. Que mulher extraordinária. Quando a nossa caçula cresceu, ela disse: “agora vou estudar”. Fez o curso puxado de Fisioterapia, depois Biologia, depois Pedagogia, depois Psicanálise, meu Deus, quanto fôlego.

Aliás, é isso mesmo, muito fôlego.

Mulher de 45 anos tem fôlego demais. Excelente mãe, ótima dona de casa, psicanalista capacitada, minha namorada, e ainda tenho o privilégio de tê-la como secretária, é ela quem agenda as minhas palestras, seminários, atendimentos espirituais e atendimentos psicanalíticos. Não é muito fôlego?

Para mim é um verdadeiro privilégio estar casado com a Jailza há 25 anos, isso mesmo, bodas de prata. O número 45 combina com 25.

Obrigado dona Maria Luiza e senhor Jair por trazê-la ao mundo.

Jailza é a minha amada, minha terapeuta, minha amante, minha melhor amiga e meu melhor amigo. FELIZ 45 ANOS!!!