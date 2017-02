Ministro da Defesa garante forças armadas no Estado e Guarapari recebe reforço

O ministro da Defesa, Raul Jungmann, não descarta a possibilidade das Forças Armadas ficarem no Espírito Santo por tempo indeterminado. O prazo publicado no Diário Oficial da União para a permanência das tropas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica termina antes do carnaval nacional, na próxima quinta-feira (23), mas segundo o ministro, elas devem atuar “o tempo que for necessário”.

Jungmann esclareceu que o decreto do presidente Michel Temer, publicado na última quinta-feira (16), em edição extra do Diário Oficial da União, é mera formalidade. “Por questão burocrática, o decreto precisa estabelecer o prazo de duração da GLO [Garantia da Lei e da Ordem] por questões legais. Mas eu quero reafirmar que nós permaneceremos o tempo que for necessário. Até que se superem as dificuldades na segurança pública”, afirmou.

De acordo com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado (ABI-ES) Gustavo Guimarães essa é uma importante informação em meio à crise da segurança. “Estamos fazendo de tudo desde o início dessa crise para reverter as perdas com cancelamentos e prejuízos e toda cadeia produtiva do turismo, com retorno dos cancelamentos de reservas de hotéis em todo o estado. Saber que as forças armadas estarão aqui é muito importante para nós”, disse.

Na última quinta-feira (15) Guarapari recebeu um reforço do 38º Batalhão de Infantaria de Vila Velha. O município conseguiu aumentar o quantitativo para 72 homens, reforçando ainda mais a segurança da população. “Agradeço o General Katibe pelo reforço, ao senador Ricardo Ferraço que tem nos apoiado nos últimos dias e a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Guarapari (CDL) pelo apoio em disponibilizar alojamentos para as tropas na cidade”, destacou o prefeito de Guarapari, Edson Magalhães.

O Governo do Estado havia pedido que o decreto de permanência das Forças Armadas fosse prorrogado por 20 dias. No entanto, o Governo Federal só autorizou que eles ficassem por mais uma semana. Os 3.454 militares chegaram ao Estado no último dia 6 de fevereiro, quando uma onda de violência atingiu o Espírito Santo durante paralisação dos trabalhos da Polícia Militar. A expectativa do Governo Federal é que até a próxima semana todos os militares voltem ao trabalho.