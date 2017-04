Miss Guarapari abre inscrições para concurso no município

Por Glenda Machado em 12 de abril de 2017 / Destaque, Notícias de Guarapari

Beleza, simpatia e conhecer o seu município com palma da mão. Esses são alguns dos requisitos para disputar um concurso de miss. E quem já sonhou em um dia representar o município em uma competição desse porte, o concurso Miss Guarapari abriu inscrições gratuitas, para a segunda edição que acontece depois de anos sem a disputa na cidade.

De acordo com uma das organizadoras do evento, Márcia Cristina, o concurso vai eleger a representante da cidade para o concurso Miss Espírito Santo. As interessadas devem ter entre 17 e 18 anos, ser solteiras, não ter filhos e devem residir ou estudar em Guarapari.

Além da MB Models o evento é realizado pela TV Guarapari e Band FM. “O concurso divulga os costumes culturais do município, promove o turismo, além disso, revela belezas até então desconhecidas na cidade. Estou muito feliz de poder resgatar esse costume aqui, Quem sabe a futura Miss Espírito Santo seja revelada em Guarapari”, explicou a organizadora do evento, Márcia.

As inscrições podem ser feitas na Agência MB Models, localizada na Av. Beira Mar, 906, Ed. Trade Center, Praia do Morro ou na Band FM. O resultado vai ser anunciado no mês de maio com 15 meninas pré-selecionadas em uma seletiva que será transmitida na TV Guarapari, com a participação do público. O concurso Miss Guarapari será realizado no dia 20 de maio, na Lua Azul.

Além dos 1.68 de altura quem pretende embarcar nesse concurso deve ficar atenta em outro requisito importante que Márcia Cristina dá de dica. “Representar a cidade é um responsabilidade muito grande. Além da beleza, a garota deve ter um conhecimento histórico do município. No mais é só encantar com a simplicidade, simpatia e naturalidade”.

Serviço

Concurso Miss Guarapari

Inscrições: Em todo o mês de abril – na Av. Beira Mar, 906, Ed. Trade Center, Praia do Morro ou na Band FM, no Centro.

Pré-requisitos: ter entre 17 e 18 anos, ser solteira, não ter filho e residir ou estudar na cidade

Valor: gratuito

Informações: (27)9 9520-0452 ou (27) 99608-7718