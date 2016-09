Mobilidade: conheça as principais propostas dos candidatos a Prefeito de Guarapari

Chegou a vez de conhecer as propostas dos candidatos à Prefeitura de Guarapari para a quinta e última área abordada pela reportagem especial do Jornal Folha da Cidade. A seguir, os oito candidatos apresentam suas ideias para melhorar a Mobilidade Urbana.

Reveja aqui todas as partes da reportagem, que você também confere na edição 146 do jornal.

Linha Transcol até Meaipe; Implementar diversos pontos de embarque para ônibus intermunicipais; Linhas Circulares nos Bairros; Reengenharia de tráfego para melhorar o trânsito na cidade. Como, por exemplo: Estabelecer mão única em algumas vias estratégicas; sincronizar e reduzir o número de semáforos; estacionamentos para retirar veículos dos dois lados das ruas. Construir 20 km de ciclovias.

Modernização do transporte coletivo incluindo novas linhas na área rural e setor de praias com utilização de micro-ônibus, revitalização da Av. Jones dos S. Neves, projeto para construção da segunda ponte, extensão da Av. Paris até a Rod. do Contorno, construção do Aeroporto, implantação de ciclovias, revisão do estacionamento Rotativo, implantação de paradas (na área urbana) dos ônibus intermunicipais.

Queremos promover em nosso governo, para a melhoria da mobilidade urbana, a implantação total do TRANSCOL na cidade. Também vamos discutir o contrato do Rodoshopping junto a população, os empresários e todos os atores políticos envolvidos, dentre outras medidas integradas ao planejamento urbano de nossa cidade.

Realização de estudos para a elaboração de um plano de mobilidade urbana e a sua consequente implantação. Rever o contrato com a empresa responsável pelo Rodoshopping, ampliar a atuação do Transcol em Guarapari e fortalecer o sistema de transporte coletivo municipal, incluindo linhas para o interior.

Implantação de ciclovias com diversas finalidades e início de estudos para implantação do sistema municipal de transporte aquaviário que fará a ligação entre diversos bairros da região do Canal. Garantiremos o direito de embarcar e desembarcar em ônibus intermunicipais em qualquer ponto da cidade além do pleno funcionamento e consolidação do sistema Transcol.

Criação de uma Rede de Ciclovias; Construção de um Terminal de Integração entre o Transcol e as linhas urbanas; Desenvolvimento de um aplicativo com os horários das linhas de ônibus; Criação do Programa Pavimenta Ação, uma parceria entre Poder Público e Comunidade para a realização de obras, tudo conforme os critérios técnicos e a Lei Municipal.

Vamos implantar ciclovias nas rodovias e nos bairros, padronizar as calçadas, implantar ruas de lazer, modernizar e ampliar a rede de abrigos de ônibus, aperfeiçoar a sinalização de trânsito e a turística, melhorar o transporte urbano, implantar linhas turísticas com micro-ônibus.

Planejamento e reforma urbana que transformem nossa cidade em espaços saudáveis, democráticos e seguros, que possibilitem investimentos em mobilidade para priorizar pedestres, transporte ativo e público. Vamos resolver a situação da rodoviária de maneira responsável e sem prejuízos à população. Investir para diminuir o tempo gasto e melhorar o conforto dos usuários do sistema público de transporte.