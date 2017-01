Monumento da Praça da Paz sofre ato de vandalismo

Um dos novos cartões postais da Praia do Morro, o Monumento da Praça da Paz, sofreu um ato de vandalismo nesta madrugada de sexta (13) para sábado (14). No local, testam as letras P e A. A letra Z foi retirada por motivos de segurança e a pomba desapareceu. Ainda não há informações sobre os responsáveis.

A presidente da Associação de Moradores da Praia do Morro, Fátima Fonseca, relatou que, após tomar conhecimento do fato, foi até o local para verificar o que havia acontecido.

“Segundo informações de um veranista, hospedado em condomínio m frente à Praça da Paz, e que desceu para conversar conosco, cinco jovens chegaram à praça, ás 3h da madrugada, e resolveram tirar a pomba do local e avisaram que se alguém estivesse vendo e filmando, não tem problemas, pois eles iriam tirar a pomba de qualquer jeito. E assim fizeram. Além do vandalismo, deixaram a letra Z, solta e com risco de cair e machucar alguém”.

Fátima informou que logo depois entrou em contato com o Secretário Miguel Agrizzi, que chegando ao local , decidiu pela retirada da letra Z, antes que fizesse estrago maior.

“Com a ajuda de pessoas que passavam no local, a mesma foi retirada, e colocada em loja em frente ao Trade Center, até que seja reformada e possa voltar ao local de origem. Quanto a pomba, ainda não tivemos notícias, essa sumiu mesmo”, completa.