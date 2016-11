Moradores de Kubitschek deixam sedentarismo de lado fazendo ginástica

Por Marcos Siqueira em 27 de novembro de 2016 / Destaque, Matéria Especial

O sedentarismo saiu de moda. Ficar sentado no sofá sem mexer o esqueleto não é uma boa escolha, principalmente na época em que vivemos, cheia de aparatos tecnológicos que diminuem o esforço físico humano. Mas, quem já teve exemplos de problemas de saúde na família sabe que o melhor é deixar a preguiça de lado e não ficar parado.

A professora Beatriz Batista Brandão Dias, de 42 anos, tem histórico na família de problemas cardíacos e pressão alta. A mãe dela tem diabetes e já precisou fazer cirurgia de ponte de safena. Por esses motivos e por saber que fazer atividade física faz bem para a saúde, a professora entrou para o Projeto Ginástica Legal, realizado no bairro Kubitschek, em Guarapari.

O projeto é organizado pelo professor de Educação Física e líder comunitário Luciano Costa e pelo professor Herberto Souza. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, das 7h às 8h, o grupo se reúne no campo de futebol do bairro para ganhar qualidade de vida. “Nosso instrutor incentiva fazer o acompanhamento médico e sempre frisa na questão da alimentação. A aula é muito boa e não toma tempo. É só uma hora e os benefícios são enormes”, disse Beatriz.

Segundo Luciano, 50 participantes fazem a ginástica aeróbica. O curso é voltado para adultos e para a 3ª idade. As inscrições podem ser realizadas na hora da aula. “O exercício que realizamos combate o sedentarismo, ajuda a controlar a ansiedade, taxas de diabetes, melhora a autoestima, o condicionamento físico e combate a insônia”, destacou o professor voluntário.