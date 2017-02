Moradores fazem caminhada da paz em Guarapari

Cerca de 50 pessoas participaram de uma caminhada na tarde de hoje ao longo Praia do Morro pele paz. A caminhada foi até a praça da Paz, onde o letreiro com a pomba foram recolocados no lugar. Depois da caminhada, os presentes participaram de um ato ecumênico.

“O objetivo foi despertar em cada um o sentimento paz. Nós queremos que isso não se torne apenas um monumento paz, mas que ele traga este sentimento para quem o vir. A paz que vem do coração de cada um”, disse Maria da Conceição da Oficina de Oração e Vida da Igreja Católica.

“É em momentos como esse que a sociedade precisa estar organizada e junta. Não importa aqui nossas diferenças ideológicas ou de crença. São atos assim que demonstram que as pessoas anseiam por paz. Elas precisam de paz. É importante expressar o nosso desejo de paz para nossa cidade”, explicou o pastor Rafael Vaillant da Igreja batista do Coroado.

Fátima Fonseca, presidente da Associação de Moradores da Praia do Morro, foi uma das organizadoras da caminhada e explicou que a Praça da paz é um ícone do turismo na cidade. O letreiro com a pomba foram instalados em 2005 pela comunidade da igreja Católica da Praia do Morro.

“Depois da depredação ocorrida neste verão, a prefeitura começou o processo para restaurar o letreiro, mas com a burocracia iria levar muito tempo. Então perguntamos se poderíamos fazer com a iniciativa e recebemos a liberação da prefeitura. A construção civil, através do Sindicig e o comercio local nos ajudaram a refazer esta referência turística para a Praia do Morro”, explicou.