Moradores protestam contra ações em área de preservação ambiental em Guarapari

Por dois dias consecutivos, moradores de uma área na região de Village do Sol, no extremo norte de Guarapari, fecharam a Rodovia do Sol, na quinta e sexta-feira, em protesto a uma ação realizada na quinta-feira (24) que retirou ligações clandestinas de emergia elétrica, cercas e até construções da área.

O terreno é uma área de proteção ambiental da prefeitura de Guarapari, próximo ao local onde existe a possibilidade de construção de um aeroporto. No começo da tarde de sexta-feira os moradores do local fizeram uma barricada de pneus e madeira e fecharam a rodovia nos dois sentidos. De acordo com Ueslei Sena Leão, morador da área em questão, o que os moradores querem é uma resposta da prefeitura.

“Tem gente que vive aqui há mais de três anos e de repente a prefeitura chegou e começou a derrubar as casas. Não sabemos o que temos que fazer. Ninguém conversa conosco. A maioria aqui tem recibos de compra do terreno da imobiliária. Pagamos pelo terreno”, disse Ueslei.

Mas a prefeitura tem outra versão para a situação. Na tarde de sexta-feira (27), a secretaria de fiscalização explicou que a área em questão é de proteção ambiental e que pertence à prefeitura. A secretária de fiscalização, Cláudia Martins da Silva, mostrou uma pasta com várias notificações que foram entregues aos moradores do local pedindo que aqueles que compraram o terreno na área procurassem a secretaria para comprovar a posse.

“Desde o começo do ano estamos procurando as pessoas que moram na área e pedindo que comprovem a compra do terreno, mas ninguém procurou a secretaria para provar a compra. Nesta ação, a prefeitura derrubou as cercas de alguns lotes. Foi a PM Ambiental que, através do Iema, derrubou algumas construções que ainda não estavam finalizadas. As casas onde moram pessoas, estão sendo cadastradas e as famílias receberão acompanhamento da Setac”, explicou a secretária.

Ainda de acordo com a secretária, as famílias que de fato moram no local receberão acompanhamento, mas não poderão continuar morando na área. “Algumas casas foram construídas nos alagados. O lençol freático está a poucos metros de profundidade. A EDP também fez ação no local retirando as ligações clandestinas de energia. Eles enterraram um cabos de energia a poucos centímetros de profundidade”, finalizou a secretária.