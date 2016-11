Moradores querem colocar Condados na rota turística de Guarapari

Por Glenda Machado em 6 de novembro de 2016 / Sem categoria

Poucos tem o privilégio de morar em um paraíso. E é assim que os moradores de Condados se sentem quando falam do bairro. Com uma grande extensão de mata nativa preservada, lagoas, nascentes e vista para o mar, a região possui um potencial turístico escondido que pode ser valorizado com investimento e cuidado da população local.

Fundada em meados da década de 80, o bairro Condados era dividido por duas chácaras. Essa área foi loteada pelo proprietário e vendida aos poucos para pessoas que construíram rapidamente suas casas.

Assim foi formada a comunidade que até 1999 não tinha água encanada e dependia de poços artesianos compartilhados. O bairro ainda não é totalmente legalizado e muitos moradores ainda estão com seus lotes em situação irregular. Mas a comunidade é reconhecida e para muitos um paraíso escondido.

Vamos aos potenciais cartões-postais e o que a comunidade gostaria que fosse feito: