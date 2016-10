Moradores querem utilizar posto policial abandonado

Abandonado há seis anos, o antigo pelotão da Polícia Militar do bairro Adalberto Simão Nader foi completamente depredado. Localizado na avenida Rosalina Rossi Assunção, próximo à Unidade de Saúde, o imóvel que poderia ser usado em benefício da comunidade está trancado e sem uso.

Segundo Vagner de Oliveira Serafim, o posto policial funcionou por, aproximadamente, um ano e depois foi desativado. O local servia de base para os policiais e era um reforço na segurança da região.

Para Vagner, o local poderia ser usado para outros fins, como para implantar a sede da Associação de Moradores, que está sem representantes. “Esse posto poderia ser usado pela comunidade, seja para a associação ou para algum projeto social “. O morador contou que a edificação possui três salas e um banheiro.

Para entender os motivos do abandono do local e saber se existe algum projeto de reativação, entremos em contato com a assessoria da Polícia Militar do Espírito Santo, mas, devido ao feriado do dia do servidor público, não tivemos resposta do órgão.