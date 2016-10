Moradores reclamam de animais doentes na ruas de Jabaraí

Animais sem dono, abandonados e doentes. Essa é a situação que encontramos pelas ruas do bairro Jabaraí. Enquanto andávamos, pudemos contabilizar 10 cachorros que vagavam sem rumo. Os moradores não aguentam mais essa situação. Reclamam do abandono constante de animais domésticos pelas ruas da comunidade. A comerciante Silvia Moreira Santos, conta que a situação é realmente triste. Ela já recolheu mais de 20 cachorros da rua como uma forma voluntária de ajudar.

“Ver animais na rua em situação de risco é muito triste. Faço a minha parte recolhendo alguns animais da rua, mas a maioria que a gente vê aqui no bairro tem dono. Infelizmente as pessoas deixam os cachorros soltos e aí vira esse caos”, disse a comerciante.

Para Silvia, o problema poderia ser resolvido com a adoção de políticas públicas de controle populacional animal mais eficientes.”A castração de animais por exemplo seria uma ótima forma de fazer esse controle”, completou. A comerciante ainda afirma, porém, que a maior dificuldade enfrentada por ela é encontrar pessoas dispostas a adotar os animais resgatados das ruas e, mais do que isso, conscientizar a população sobre não abandonar cães e gatos. “Não dá para levar todos para a minha casa, até porque, nem sempre minhas cadelas aceitam. É preciso um trabalho de conscientização. Não basta só dar água e comida.”

Pela internet uma leitora também fez o seu desabafo. “É extremamente triste estão com sarna (os animais) e outras doenças contagiosas, cavalos soltos a noite perambulando revirando lixo, estão abandonados e maltratados. As cadelas prenhas que serão mais cachorros doentes! Triste muito triste a zoonoses precisa dar uma atenção aos animais desse bairro”, desabafou Grace Kelly.

Políticas públicas existem

A gerente de Vigilância Ambiental, Lorena Santos da Silva disse que a legislação municipal determina que o recolhimento de animais deve ser feito por bairro, para dar continuidade ao programa. Atualmente, uma equipe está atuando no bairro Elza Nader, Setiba, Una e Paturá. “Fazemos a castração de fêmeas no cio e os animais doentes e que oferecem risco é só ligar e fazer a denúncia. Inclusive vamos recolher esse animal hoje mesmo! A partir do dia 15 de novembro vamos começar a fazer o chamamento para os animais que foram cadastrados na fila de espera para a castração e depois vamos realizar ações preventivas nos bairros”, disse.

Mas a população pode entrar em contato com o CCZ através dos telefones (27) 3262-1456 / 3262-1271 / 0800 283 9543 ou pelo e-mail cczguarapari@hotmail.com para solicitar o recolhimento de animais em situação de risco.