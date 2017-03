Moradores reclamam de lixo acumulado nas ruas do bairro Muquiçaba

Entulho acumulado nas esquinas, terrenos baldios que viraram depósito de lixo. Este é a realidade de pelo menos duas ruas do bairro Muquiçaba, em Guarapari. Moradores entraram em contato com a redação do Folha da Cidade para reclamar da demora da prefeitura em recolher o lixo.

Mas os moradores também reclamam dos próprios vizinhos que fazem questão de colocar o lixo para fora de casa em horário impróprio, que usam pontos viciados para jogar móveis e entulho.

“Aqui na rua ficou uma semana com esta pilha de lixo e não passou ninguém da fiscalização da prefeitura para resolver o problema. Fica um cheiro terrível, além de atrapalhar quem passa na calçada. Acho um desrespeito tanto da parte dos outros moradores como da parte da prefeitura que demora muito para resolver o problema”, disse indignada uma moradora do bairro Muquiçaba que tem que passar todos os dias pela rua Batista Catani, próximo à garagem da Lorenzutti.

Além do problema do lixo, a escadaria que leva ao morro da Caixa d’Água, está tomada pelo mato e há muito tempo não vê uma capina da Codeg.

Na rua Batista Gotardo, também no bairro Muquiçaba, o problema é um terreno baldio que acabou se tornando um depósito de lixo. O terreno era até murado, mas, não se sabe quem, derrubou uma parte do muro e agora o que se vê é um mini lixão, há poucos metros da Igreja São Pedro.

“É uma área particular, mas derrubaram o muro e agora ficam jogando de tudo lá. De móveis velhos a entulho e lixo doméstico. Está um horror. O local já está infestado de baratas e daqui há pouco aparecem ratos. A prefeitura tem que tomar uma providência para fechar isso e começar a multar quem joga lixo nas ruas. Tem as câmeras de videomonitoramento em toda a cidade. É só usar”, reclamou outra moradora.

As duas reclamações chegaram para a redação através de nosso número de whatsapp. Pelo 27 99780-1213 você pode dar sugestões de pautas e fazer reclamações. As duas leitoras que fizeram as denúncias pediram para não serem identificadas.

A reportagem do Folha da Cidade foi até o locais indicados e constatou os problemas. A prefeitura de Guarapari explicou o que está sendo feito.

Mutirões de Limpeza

“A Companhia de Melhoramento e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (CODEG) informa que a coleta de lixo é realizada todos os dias nesta região, sempre no período noturno. Quanto ao acúmulo de entulhos e móveis, a Codeg informa que este recolhimento foi realizado na última quinta-feira (16) e no dia seguinte já havia mais entulho e lixo jogado no chão. A equipe tem realizado mutirões de limpeza em vários bairros e infelizmente dentro de poucos dias, a população espalha lixo e entulho novamente.

Quanto a situação da Rua Batista Gotardo, uma equipe de limpeza esteve no local na tarde de sexta-feira (17) e verificou acúmulo de lixo e entulho, não só no terreno, mas em outros pontos da rua. A Codeg informa que nesta segunda-feira irá realizar um mutirão de limpeza nesta região e essas duas ruas serão contempladas”.

A equipe de limpeza pede a colaboração da população para manter a cidade limpa.

Cata móveis – Por agendamento

De segunda a quinta: 08 às 18h

3361-1167 / 3362 – 5816 / 3361 6512 / 3362-5658