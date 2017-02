Moradores reclamam do descaso com a Praia do Morro

Por Glenda Machado em 23 de fevereiro de 2017 / Destaque, Notícias de Guarapari

Banheiros quebrados, equipamentos de ginástica em péssimo estado de conservação, pouca iluminação, lixeiras amassadas e faixas de pedestre desaparecendo. Poderíamos estar falando de vários pontos diferentes da cidade, mas a situação se concentra em um único lugar: A Praia do Morro, considerada um dos cartões postais de Guarapari.

Os banheiros causam polêmica desde o projeto de revitalização da orla da Praia do Morro. Primeiro, ficou sob a responsabilidade da Associação dos Moradores da Praia do Morro. Depois, passou um ano com as portas fechadas. Em seguida, a prefeitura assumiu deixando sob competência da Codeg. Mas diante das reclamações e das dificuldades, a manutenção foi assumida pela Associação dos Quiosqueiros do Município de Guarapari (AQMG).

Já o equipamento de ginástica não recebem pintura ou troca há um ano. A iluminação passou por uma reestruturação no ano passado e alguns pontos receberam lâmpadas led. Mas para Maurício Elisio, ainda não é o suficiente. “Os banheiros estão quebrados, válvulas de descarga e torneiras quebradas ou inexistentes, as duchas de águas em sua maioria não funcionam, os equipamentos de ginásticas estão totalmente destruídos, portanto sem funcionamento, a iluminação em alguns pontos está precária”, disse o turista.

Outro ponto que leva a indignação dos moradores são as lixeiras e o lixo fora de lugar. Maurício disse que as poucas lixeiras que

existem estão quebradas ou foram arrancadas. A insegurança passeia entre os moradores, seja nas faixas de pedestres apagadas ou nos equipamentos de ginástica das academias populares. “não sei onde estou mais insegura, se são nos aparelhos da academia ou quando tento atravessar a rua”, disse Mirela Pontes, moradora da Praia do Morro.

População também contribui com o caos

E tem uma parcela da população também que contribui para o caos. “andarilhos fumando maconha e crack em plena luz do dia na orla, ciclistas andando fora da ciclovia, e assim por diante. Infelizmente tem gente que não contribui para o bem comum”, completou Maurício.

Em nota a prefeitura disse que Desde 2013 a gestão dos módulos sanitários e duchas, da Orla do Centro e da Orla da Praia do Morro está sob a responsabilidade das Associações de Quiosqueiros, por meio de interesse formal da Associação e assinatura do Termo de Permissão de Uso. Sobre as obras, a Secretaria de Obras e a Secretaria de Projetos e Empreendedorismo preveem outras ações para melhoria do espaço público.

Leia a nota da prefeitura na íntegra