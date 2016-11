Morro da Praia de Bacutia vai receber condomínio com 22 casas

O Morro da Praia de Bacutia, em Nova Guarapari, vai receber um condomínio com 22 casas de luxo. O desmatamento na região provocou revolta em alguns cidadãos do bairro que denunciaram o caso ao jornal Folha da Cidade. A Associação de Moradores da Enseada Azul (Amezaul) até entrou na justiça contra o empreendimento. No entanto, perderam em todas as instâncias já que a empresa possui licença da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado (Idaf).

A Pacífico Empreendimentos, formada por 20 sócios, contou que o projeto, aprovado e licenciado, prevê a construção de 22 casas no local. Mas que não tem objetivo comercial. “Somos um grupo de frequentadores da praia com imóveis na região. Quando soubemos que o terreno estava à venda, verificamos a legalidade e depois de um ano de negociações, concretizamos a compra”, explica um dos sócios, Breno Peixoto.

Segundo ele, antes de fechar negócio, os sócios procuraram saber se era área de preservação ambiental junto aos órgãos competentes e se poderia ser suprimida a vegetação existente. Breno destaca os laudos que autorizam o loteamento expedidos pela Sema, Idaf, Ibama e Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema). Além de terem solicitado delimitação da área de marinha junto à Secretaria de Patrimônio da União (SPU). A previsão é que o condomínio fique pronto no final de 2018.

“Foi tudo feito dentro da legalidade, deixamos a vegetação no entorno para refazer com árvores nativas. Porque, antes, o local só tinha espécies exóticas”, afirma Breno. Ele ainda ressalta que foi doado cerca de mil metros do terreno para fazer a rua e passarela até a Praia dos Padres. “Foi uma solicitação da prefeitura e nós vamos atender com calçada, iluminação e corrimão na passarela”.

Porém, de acordo com a Ameazul no processo judicial, “o corte raso da vegetação, desde 7 de outubro deste ano, localizada no topo costão rochoso entre a Praia de Bacutia e a Praia dos Padres, ocasiona a devastação da sua cobertura vegetal que, pelas suas características e espécies, se enquadra, predominantemente, como bioma protegido de restinga e Mata Atlântica”.

Ainda destaca que “a autorização expedida pelo Idaf prevê corte raso da vegetação atribuindo que tudo seria ‘lenha’. Entretanto, a construção de um loteamento de grandes proporções em áreas de proteção ambiental ou nas suas proximidades causará inegáveis impactos ambientais”. O Folha da Cidade tentou contato telefônico com representantes da entidade, mas não obteve retorno até o fechamento desta reportagem.