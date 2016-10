Mostra de teatro juvenil vai até domingo em Alfredo Chaves

Alfredo Chaves irá abrir as cortinas para a XI Mostra de Teatro Infanto Juvenil, que começa hoje (27) e vai até domingo (30). O evento, organizado por estudantes, acontece no casarão centenário da família Togneri. Serão apresentadas oito peças, escritas, dirigidas e interpretadas pelo grupo de 120 crianças e adolescentes.

As histórias relatam a história política do Brasil, trajetória das mulheres pioneiras do mundo, além de fatos inspirados em obras de escritores brasileiros e internacionais, sob a coordenação geral da professora Francisca Mota. “Em 11 anos de projeto, já tivemos peças que foram apresentadas no Festival de Teatro do Estado do Espírito Santo, concorrendo com mais outras peças de diversos estados”.

Nos dias 27 e 28, as sessões irão ocorrer em três horários, às 18h30, 19h30 e às 20h30. Já nos dias 29 e 30 serão exibidas em cinco sessões, às 15h, 16h, 18h30 e 20h30. Os ingressos já estão sendo vendidos na Escola Dinâmico e custam R$ 7,00 (meia).

Mais informações: Francisca Mota (27) 99711-4436.

PROGRAMAÇÃO

DIA 1º Sessão

15h 2º Sessão

16h 3º Sessão

18h30 4º Sessão

19h30 5º Sessão 20h30 27/10 – – Apologando Unidos pelo Bairro Coração de Tinta 28/10 – – Biblioteca do Visconde SSEE Toda Forma de Poder 29/10 Apologando Ladrão de Raios SSEE Antiprincesas Toda Forma de Poder 30/10 Antiprincesas Biblioteca do Visconde Unidos pelo Bairro Ladrão de Raios Coração de Tinta

SINOPSE DAS PEÇAS

Sociedade Secreta dos Escritores Eternos – SSEE

Pensar em leitura e escrita é, na contemporaneidade, assunto muito relevante para a construção de cidadãos críticos. O espetáculo “SSEE – Sociedade Secreta dos Escritores Eternos” foi escrito a fim de apresentar reflexão sobre o ato de ler. Obras e atuações de escritores nacionais e internacionais são relembradas nesse belíssimo encontro literário, permeado por mistérios. Texto escrito e interpretado por atores/atrizes que discutem o incentivo à leitura de forma muito criativa. Venham apreciar momentos maravilhosos de nossa literatura.

Biblioteca do Visconde

Venha conhecer essa fantástica peça inspirada em Monteiro Lobato, Quino, Ziraldo, Maurício de Souza e Walt Disney. Emília, Mafalda, Menino Maluquinho e a Professora Maluquinha, Mônica e Cinderela se unem para recuperar a leitura, mas é preciso ter cuidado com o fantasma da burrice, com seus planos horríveis. Não perca esse espetáculo cultural, emocionante e criativo.

Antiprincesas

Recordar a trajetória de mulheres pioneiras no mundo foi a inspiração para a peça “Antipricesas”. O espetáculo apresenta rica abordagem sobre a história de luta, dedicação e amor ao próximo. Defende a importância da determinação e destaca conquistas relevantes para a humanidade a partir do olhar de um grupo de pré-adolescentes, escritoras/atrizes, o texto foi escrito com informações claras de diferentes momentos históricos vividos por mulheres revolucionárias. Venha participar dessa viagem pela história por meio da arte do teatro. Imperdível.

Coração de Tinta

A peça apresenta o mistério que ocorre quando uma personagem lê histórias. A imaginação vai além da realidade. Alguns personagens são transportados do livro para o mundo real, enquanto ouros saem do real para o mundo do livro. O espetáculo é repleto de magia e muita, muita criatividade. Não percam essa misteriosa aventura, será inesquecível!

O Ladrão de Raios

Baseada na obra de Rick Riordan a peça retrata a literatura de forma criativa e atraente. O texto discute o sumiço do Raio de Zeus e envolve um grupo de semideuses que ajuda a procurá-lo. Não percam esse espetáculo repleto de mitologia grega.

Unidos pelo Bairro.

Uma turma de amigos planeja a festa, mas algo inesperado acontece. Alguém é capturado por vilões que não foram convidados para a festa. Todos precisam se unir para resolver a missão. Uma releitura dos personagens de Maurício de Sousa, com a qual você vai se encantar. Não perca esse espetáculo cheio de mistério.

Apologando

Apólogo é um texto escrito em verso ou prosa, com personagens inanimados. O mais famoso deles é a “A Linha e a Agulha”, de Machado de Assis. A leitura dessa obra serviu de inspiração para transformar os elementos Fogo, Ar, Água, Terra e os astros Lua e Sol em personagens para o esétáculos. “Apologando”. Venha prestigiar, você também, a criatividade desses atores/atrizes mirins na descoberta dos caminhos encantadores da leitura e da escrita, por meio do teatro.

Toda Forma de Poder

Da colonização à ditadura, da escravatura à política atual. No Brasil sempre vigorou, ainda que nas entrelinhas, a política do opressor e do oprimido. Embarque numa viagem pela história do Brasil com a peça “Toda Forma de Poder” e descubra a que ponto chegamos. O espetáculo entrelaça literatura com questões sociais históricas. Um verdadeiro espetáculo para a reflexão.