Motociclistas foram as principais vítimas de acidentes de trânsito no ES em 2015

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) divulgou nesta quarta-feira (31) o Relatório Anual de Estatística de Trânsito 2015, com informações gerais e indicadores de todo o Estado. De acordo com o relatório, os motociclistas foram os que mais se envolveram em acidentes.

A quantidade de vítimas fatais no local do acidente teve redução, passando de 628, em 2014, para 472 em 2015, o que representa 1,31 mortos por dia. Os motociclistas foram as principais vítimas fatais, totalizando 186 óbitos no ano de 2015. Na sequência, estão condutores (92), passageiros (90), pedestres (61), caminhoneiros (19) e ciclistas (16). No caso das vítimas parciais, os motociclistas representam mais de 44%, com 9.430 feridos em 2015, seguido por passageiro (5.345), condutor (3.458), pedestre (1.572) e ciclista (964).

Os dados também mostram que, se comparado com o ano de 2014, o número de acidentes com vítimas teve redução no estado. Em 2015, foram registrados 48.377 acidentes em todo o Estado, sendo que 45% deles (21.956) tiveram vítimas, o que representa uma média de 61 acidentes desse tipo por dia. Esse índice é menor que em 2014, quando foram registrados 23.998 acidentes com vitimas. Somente na Grande Vitória foram registrados 26.801 acidentes em 2015. Uma média de 74 por dia.

Infrações

O número total de infrações registradas no Estado, em 2015, foi de 758.267, um aumento de 228.346 se comparado com 2014 (529.921). Entre as infrações mais cometidas, a principal foi o excesso de velocidade (55,21%). Na sequência, aparece estacionar em local proibido ou em desacordo com a regulamentação, avançar o sinal vermelho, dirigir utilizando o telefone celular e dirigir sem carteira de habilitação.

Com informações do Detran/ES.