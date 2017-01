Motorista e cobrador de van clandestina são presos em Guarapari

Um motorista e um cobrador de van que faziam transporte clandestino de passageiros foram presos na manhã de hoje no Centro de Guarapari. A dupla estava transportando passageiros desde o bairro Santa Mônica e foram flagrados por uma radiopatrulha da seção de trânsito do 10º Batalhão no momento em que desembarcavam alguns passageiros.

Os dois detidos, Diego de Carvalho Alvarenga e Paulo Edgar Teixeira da Cunha, foram levados para a delegacia e autuados em flagrante pelos crimes de Usurpação de Função Pública e por Expor a Perigo a Saúde ou Vida de Outros. No primeiro crime, a pena pode chegar a 5 anos de prisão e a segunda até um ano. Como a soma das penas máximas supera quatro anos, o delegado de plantão não pôde arbitrar fiança e apenas um juiz pode liberá-los.

A delegada chefe da 5ª Delegacia Regional (Guarapari), Maria da Glória, explicou que o enquadramento do motorista e do cobrador nestes crimes é uma forma de coibir a prática de transporte clandestino na cidade. “Desde o ano passado a Polícia Civil, Militar, Prefeitura e Ministério Público vêm conversando e buscando ações para desestimular a prática de transporte clandestino na cidade. A Polícia Civil vai continuar tratando estes casos como crime e quem for flagrado vai ser preso”, disse a delegada.

A esposa de um dos detidos estava na delegacia na tarde de hoje junto com outros motoristas e desabafou. “Meu marido estava trabalhando e não roubando ou matando. Ele estava desempregado e foi a forma que ele encontrou para pagar as contas. Me disseram que o juiz é quem vai decidir se ele vai continuar preso ou se vai ser solto”, desabafou Luana Nery.

Marcelo Morozini, que também faz transporte de passageiros e estava em buscas informações dos presos, também desabafou: “Nós não forçamos ninguém a entrar na nossa van. As pessoas entram porque elas estão cansadas de esperar pelo ônibus e eles demoram a passar. Eu estou fazendo isso para levar comida para minha casa, garantir o meu sustento”, declarou.