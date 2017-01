Motorista é pego duas vezes dirigindo bêbado em Guarapari

Por Glenda Machado em 23 de janeiro de 2017 / Destaque, Segurança

Entre a madrugada e a manhã deste domingo, 103 condutores foram flagrados dirigindo sob a influência de álcool em Guarapari. Destes, 91 se recusaram a soprar o bafômetro e 12 condutores tiveram o resultado constatado pelo etilômetro. Dentre as apreensões, um fato inusitado aconteceu.

Um condutor foi abordado dirigindo alcoolizado, duas vezes em um mesmo dia. Na primeira vez, em que foi abordado, ele se recusou a fazer o teste. A direção do veículo foi entregue para um motorista habilitado e que não estava sob a influência de álcool. No entanto, em outro ponto de abordagem, o mesmo veículo foi parado e o motorista que havia se recusado a realizar o teste do etilômetro estava dirigindo o carro.

Foi feito o teste novamente que deu positivo. O indivíduo, que saiu da primeira blitz dirigindo o veículo, disse aos policiais que entregou a direção após passar pela abordagem. Ele foi autuado pelo crime de entregar a direção de veículo à pessoa embriagada.

O motorista duplamente infrator terá a licença cassada por dois anos, além de ter que pagar um total de quase R$ 9 mil por conta das duas multas que tomou. Na primeira blitz, ele foi autuado e multado em R$ 2.934,70 pela recusa em passar pelo teste. Na segunda, foi multado em R$ 5.869,40 por dirigir sob influência de álcool (o valor é dobrado por causa da reincidência).

Operação apreende armas e drogas

Os policiais do Batalhão da Polícia de Trânsito ( BPTran), policiais civis e agentes do Detran realizaram uma operação em três

pontos do município durante a realização de um show no balneário. Ao todo foram abordados 470 condutores e foram lavrados 171 autos de infração. Além disso, foram apreendidos 23 comprimidos de ecstasy e um revólver calibre 22.