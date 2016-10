Motoristas de Guarapari são os que mais furam pedágio na BR 101

Das sete praças de pedágio na BR 101, os motoristas de Guarapari são os que mais driblam a cobrança seguido de Itapemirim, Serra, São Mateus, Linhares, Rio Novo do Sul e Pedro Canário. De janeiro a setembro deste ano, a concessionária registrou mais de 62 mil evasões, o que já supera o total do ano passado, que foi de 59 mil veículos, um aumento de 40%.

Por isso, sem data marcada, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em parceria com a Eco101, irá realizar ações de fiscalização nas praças de pedágio ao longo da BR-101/ES. A polícia também poderá usar os recursos de videomonitoramento dos pedágios para realizar as autuações.

Quem passar pelas cancelas sem efetuar o pagamento da tarifa pode ser multado e perder pontos na carteira nacional de habilitação (CNH). De acordo com a lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro): “Art. 209. Transpor, sem autorização, bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares, deixar de adentrar às áreas destinadas a pesagem de veículos ou evadir-se para não efetuar o pagamento do pedágio, é uma infração grave”. Lembrando que a partir de novembro, as multas serão reajustadas e neste caso, passará de R$ 127 para R$ 195,23.

O horário com maior incidência de fugas nas praças de pedágio administradas pela Eco101 é entre 18h e 21h. Dos veículos com o maior índice de evasão, carretas e caminhões lideram o ranking em 2016, com mais de 29 mil veículos, cerca 57% do total de evasões em pedágios na BR-101. “Nossa maior preocupação é com a segurança do usuário, pois este tipo de atitude coloca em risco a vida de quem trafega nos garrafões das praças de pedágio”, alertou o gerente de operações da Eco101, Rodrigo Cosentino.

Evasão 2016

Tipos de veículos

Comercial 57,6%

Passeio 42,4%

Horários

1° 18h

2° 19h

3° 17h

4° 20h

5° 21h

Ranking por praça

1° P5 – Guarapari

2° P6 – Itapemirim

3° P4 – Serra

4° P2 – São Mateus

5° P3 – Linhares

6° P7 – Rio Novo do Sul

7° P1 – Pedro Canário