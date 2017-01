Motoristas de vans fazem carreata pedindo legalização do serviço em Guarapari

Motoristas de vans que fazem transporte de passageiros em Guarapari fizeram uma carreata na tarde de hoje (26) pela avenida Jones dos Santos Neves até o Centro de Guarapari pedindo que a prefeitura regularize o trabalho deles na cidade. A manifestação também serviu de protesto contra a prisão de um motorista e de um cobrador na manhã de ontem na cidade. (veja aqui)

Os motoristas saíram em comboio do bairro Bela Vista buzinando e soltando foguetes. Nas laterais dos veículos haviam cartazes em que pediam a chance de trabalhar sem serem presos. A manifestação foi acompanhada por duas viaturas do Batalhão de Trânsito de Vitória. Em alguns pontos de ônibus em que passaram, os manifestantes recebiam o apoio de usuários que esperavam os coletivos passarem.

“Nós só queremos trabalhar. A população precisa das vans porque os coletivos demoram para passar e nós precisamos levar nosso sustento para casa. Eu sou motorista profissional, mas há dois anos procuro emprego e não consigo. Como vou sustentar minha família? Só queremos que a prefeitura entenda nosso lado e que procure uma forma de nos ajudar”, disse Josias Luíz Jesus Santos, 31.

A dona de casa e moradora do bairro Bela Vista Maria dos Anjos Costa Alves é a favor do movimento dos motoristas. “Se não pegarmos as vans ficamos mofando no ponto de ônibus porque aqui é muito difícil. Quando temos algum compromisso na cidade se não formos de vans não conseguimos. É difícil depender só de ônibus aqui”.

Mas a prefeitura de Guarapari declarou que não há intensão, no momento, de liberar o transporte de passageiros para as vans. A administração municipal respondeu em nota sobre a manifestação dos motoristas.

“Na tarde desta quarta-feira dois motoristas que realizam o transporte irregular de passageiros foram autuados e tiveram veículos apreendidos em uma ação conjunta entre a Secretaria de Fiscalização e Polícias. A intensificação nas ações de fiscalização ficou acertada em reunião entre os órgãos e a Associação dos Taxistas de Guarapari, nos últimos dias. Prefeitura e Polícia Militar monitoram a situação e novas ações serão realizadas

O risco de utilizar o transporte clandestinos ainda é ignorado por aqueles que querem pagar menos por uma corrida, entretanto, a utilização do transporte clandestino coloca em risco a integridade física dos passageiros ou servem vítimas de uma ação de criminosos. É importante que os usuários busquem sempre o transporte regular e legalizado pelo município, com veículos dotados de padronização visual, uniforme, taxímetro de uso obrigatório e placas do município.

Denúncias podem ser efetuadas à Secretaria de Fiscalização no telefone (27) 3361-4929, informando maior o número de detalhes como número da placa do veículo, local de embarque, data e horário de embarque, trecho da “corrida”, valor cobrado e características do veículo. No momento não há previsão de regularização deste tipo de transporte”, disse a prefeitura em nota.