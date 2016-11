Motoristas não encontram agentes do rotativo de Guarapari

Por Marcos Siqueira em 29 de novembro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

Está parecendo brincadeira de esconde-esconde. Mas, no lugar da diversão, sobra reclamação e aborrecimento. Motoristas que precisam estacionar no Centro de Guarapari acreditam que o número de agentes do sistema rotativo está diminuindo porque é difícil ver os funcionários em algumas ruas, principalmente pela manhã.

A publicitária Gabriela Gasparini teve dificuldade para encontrar o funcionário do rotativo na última sexta-feira (26). “Procurei às 8h, às 9h e às 10h, mas ninguém estava na Avenida Getúlio Vargas. 11h saí para o almoço e encontrei a notificação, mas paguei só o valor do tempo que o carro ficou estacionado”.

O Gestor de Marketing Sidinei Trancoso também reclama das informações desencontradas. “Na sexta-feira retrasada, por volta das 14h, fui pagar o ticket, mas o agente disse que podia acertar no final da tarde. Quando voltei, às 17h30, tinha uma notificação”. Indignado, ele contou que não pagou o aviso de notificação e se for multado vai entrar na justiça.

Nas proximidades da Câmara é comum ver motoristas recebendo o aviso de notificação. O porteiro Antônio Ferreira e o microempreendedor Paulo Sérgio estão acostumados a ver as pessoas correndo atrás dos agentes. “Eu mesmo precisei andar até a pracinha do Bradesco para pagar a tarifa e não ser multado”, disse Paulo.

A VGN – Vaga Ativa, responsável pelo rotativo, disse que o número de agentes é suficiente e que novos funcionários estão sendo treinados para reforçar o atendimento no verão, mas não informou a quantidade de colaborares possui atualmente e quantos serão contratados.

De acordo com a VGN, o motorista pode pagar os avisos em até 24h com os próprios agentes. Após este período é preciso procurar a sede da empresa para regularizar a situação. O escritório fica Av. Oceânica, Nº 1603, Ed. Village de Milano, loja 01, Praia do Morro.