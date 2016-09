Motorock atrai 30 mil pessoas em três dias de evento

Um final de semana com muita adrenalina, rock e diversão. Assim foi a quarta edição do Motorock Guarapari. Este foi o segundo ano realizado na Praça da Paz na Av. Beira Mar na Praia do Morro. E para os organizadores, um dos principais motivos que fez dobrar o número de participantes. Foram mais de 30 mil pessoas circulando nos três dias de evento, o que movimentou cerca de R$ 8 milhões na economia local segundo a Associação de Motoqueiros de Guarapari (AMG).

“Contando hotéis, pousadas, alugueis de imóveis, restaurantes, padarias, supermercados, bares, posto de gasolina além do comércio montado no local com venda de comidas e acessórios em geral movimentamos cerca de R$ 8 milhões. Um final de semana que seria parado na cidade, sem turista, sem giro de capital, a gente conseguiu atrair turismo com um evento que já faz parte do calendário da cidade”, conta um dos diretores da AMG, Aguinaldo Mozer.

Segundo ele, mais de 30 mil pessoas passaram pelo evento, sendo 16 mil motoqueiros e 15 mil visitantes. No ano passado, foram cerca de 15 mil pessoas, sendo 8 mil motoqueiros e 7 mil visitantes. “É uma atração a mais na cidade que sempre acontece uma semana depois do aniversário de Guarapari. Como vem motoqueiros de todos os estados brasileiros, a gente divulga a cidade em nível nacional e até internacional. Tivemos participantes do Paraguai”, afirma Aguinaldo.

O ápice do evento foram as manobras do Grupo Sem Limites. Na tarde de sábado, eles transformaram a avenida em uma verdadeira pista de acrobacias com as motos 1000 cilindradas. Além das nove bandas de rock que subiram ao palco, encerrando com a apresentação da figura conhecida da cidade “Linguinha” – cantando “Peroá”. “Ano que vem tem mais, podem marcar na agenda, dias 22, 23 e 24 de setembro”, ressalta Aguinaldo.

Quem foi gostou e aprovou como o casal de Três Marias (MG), Sérgio Luiz e Kelly. Apaixonados por moto, eles já rodaram a América do Sul sob duas rodas. E não perdem um evento de motocicleta. “Foi muito bom, as bandas trouxeram tanto o rock bate cabeça como um rock mais leve para agradar a todos os estilos. Os motoqueiros são uma tribo e onde tem evento, todo mundo se junta para se divertir em família. Ano que vem estamos de volta com certeza”, disse o casal.