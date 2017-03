MPES de Guarapari usa WhatsApp para ouvir vítima

Por Glenda Machado em 17 de março de 2017 / Destaque, Notícias de Guarapari

Se você pensa que a ferramenta de mensagens do WhatsApp serve apenas para se comunicar com pessoas a distância, está muito enganado. É que uma nova prática adotada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Guarapari, trouxe mais celeridade às comunicações e às realizações dos atos processuais.

Após o não comparecimento de uma das vítimas à audiência criminal em Guarapari, o promotor de Justiça teve a iniciativa de ligar para a mesma, que estava em outro Estado. A pedido do MPES, a juíza e a defesa aceitaram fazer oitiva por meio do sistema de mensagens. E obtiveram sucesso.

O promotor de Justiça, Fábio Langa Dias, destacou a possibilidade que a rede social oferece de agilizar o andamento dos processos. “Abre precedentes, quebra paradigmas e não precisa de equipamento para realizar videoconferência e licença de software”, ressaltou.​