Mudanças no trânsito de Guarapari provocam dúvidas e queixas

Por Glenda Machado em 17 de janeiro de 2017 / Destaque, Notícias de Guarapari

Depois da retirada dos gelos baianos e a implantação do sentido único na rua do Hospital São Pedro e também próximo a Igreja São Pedro, em Muquiçaba, muitas dúvidas ficaram a cerca do trânsito na região. Apesar da movimentação tranquila alguns motoristas ainda não sabiam da alteração de sentido.

O administrador Sebastião Carlos, 47 anos, por exemplo, trafegava na R. Ewerson de Abreu Sodré, e não sabia ainda que era proibido entrar à esquerda para a R. Santana do Iapó. “Com a retirada dos gelos baianos, não tinha reparado a sinalização vertical e acabei entrando na contramão. Ficou um pouco confuso para o motorista. Tinha que ter um guarda ou a polícia de trânsito para orientar melhor”, disse.

Já o advogado Vinícius Rebouças acredita que as mudanças irão melhorar na avenida, mas trarão prejuízos na Ewerson de Abreu Sodré. “Eu acredito que está melhor com a implantação do sentido único. Mas, em minha opinião, vai piorar na principal por conta do semáforo próximo à rotatória. Antes, quando não tinha, já era muito congestionado”, comentou.

Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura de Guarapari, a retirada dos gelos baianos foi substituídas pela sinalização

horizontal. “Anteriormente de mão dupla a via por ser estreita foi modificada para apenas um sentido no período da colocação do gelo baiano, porém, sua instalação gerou ocorrência de acidentes. Assim, o obstáculo (gelo-baiano) foi substituído por sinalização horizontal mantendo a mão única e melhorando, inclusive, o fluxo do trânsito no local”, disse a prefeitura em nota.

Outras alterações

Além das ruas de Muquiçaba, em pleno verão, algumas vias na Praia do morro também sofreram alterações. Moradores e turistas

ficaram confusos com a mudança que aconteceu sem conscientização e de uma hora para outra. A Rua Mônaco que sobe para a Av. Praiana, por exemplo, voltou a ser contramão e agora os motoristas que querem fazer o contorno precisam dar a volta e descer pela Av. Paris. “Voltou a ser como era antes, mas complicou muito. Agora temos que dar uma volta para retornar. Ficou muito distante. Esse trânsito de Guarapari fica cada dia mais complicado. Ao invés de facilitar a vida da gente só atrasa”, disse o motorista do Uber, Júlio Freixo.