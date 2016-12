Mulher cai em calçada irregular e machuca os dois joelhos

A falta de manutenção em uma calçada no Centro da cidade fez uma vítima. Gina Edith Gomes, teve os dois joelhos machucados quando pisou em falso em um passeio totalmente irregular. Este é um dos maiores problemas de Guarapari. O assunto já foi pauta de uma reportagem especial do Folha da Cidade (clique aqui).

Gina ficou indignada com a situação.”Tanta preocupação com turista rico que se esquecem de multar pessoas no centro com uma calçada dessas. Eu não fui e nem serei a última vítima. Quando isso vai parar?”, disse. O acidente, aconteceu na semana passada. Segundo Gina, a calçada fica em frente a uma casa próxima ao prédio da Oi Telefonia. “Não sei quem são os culpados. Se é o morador ou a Prefeitura de Guarapari, quero os meus direitos. O acidente poderia ser bem mais grave. Ainda bem que não fraturei nada”, completou.

De acordo com a Prefeitura de Guarapari, as calçadas, entre outras coisas, devem seguir a Lei 2598/2006 e a Lei Complementar 009/2007. As regras estão dispostas no Código de Obras e a Cartilha da Calçada Cidadã. “O município atualmente só aprova projetos de construção que contemplem o projeto e execução da calçada cidadã. A fiscalização tem notificado os proprietários dos imóveis edificados ou não a construírem as calçadas de acordo com a legislação”, disse a prefeitura por meio de nota.