Por Redação Folha da Cidade em 6 de outubro de 2016 / Destaque, Segurança

Reportagem: Edna Souza

Na noite dessa quarta-feira (05), uma mulher, de 32 anos, foi presa durante uma abordagem policial no Centro de Guarapari.

De acordo com a PM, a mulher estava em atitude suspeita próximo ao Mercado de Peixe. Após a abordagem, os policiais verificaram que ela tinha um mandado de prisão em aberto por furto em Campos de Goytacazes, no Estado do Rio de Janeiro.

Ela foi conduzida para a delegacia de Guarapari e ficará a disposição da justiça.