Mulher tenta se jogar da ponte, é socorrida, mas foge

Por Marcos Siqueira em 5 de dezembro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

Uma mulher em situação de rua tentou pular da ponte sobre o canal de Guarapari na manhã desta segunda-feira (05), mas foi socorrida por Elias Valadares, que também vive na rua. Ela desmaiou e precisou ser removida pelo SAMU.

Um aposentado que passava pelo local disse que viu um homem segurando a mulher já desmaiada no meio da ponte. Ele chamou o resgate para ajudar. Segundo Elias, a vítima é conhecida como Maria Aparecida e aparenta e tem 39 anos. “Nós estamos juntos, mas o ex-marido dela fica interferindo. Ela queria pular por causa dele, mas eu não deixei”.

Antes da ambulância chegar, o suposto ex-marido apareceu com sinais de embriaguez. Ele queria tirar a mulher dali e discutiu com Elias.

A coordenação do SAMU 192 informou que a paciente foi atendida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari e que, nesses casos, a população pode acionar o serviço por meio do telefone 192 para realização do atendimento.

Já a coordenação de enfermagem da UPA disse que “a paciente foi trazida pelo SAMU com sinais de embriaguez, mas, se evadiu da Unidade antes que recebesse o atendimento, dizendo que não iria tomar medicação”.

SAMU e UPA não informaram o nome da paciente.