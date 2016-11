Mulheres aprendem profissão no Cras de Kubitschek

Por Marcos Siqueira em 26 de novembro de 2016 / Destaque, Matéria Especial

Com um clima bem descontraído e animado, mulheres de Kubitschek e região aprendem uma profissão para garantir uma renda extra para a família ou até mesmo montar o próprio negócio. A maioria já é mãe e é atendida pelo Centro de Referência da Assistência Social (Cras). Dedicadas, elas aprendem todos os passos de corte e costura, desde a modelagem até o acabamento. Quem ministra as aulas é a jovem professora Ana Helena Simões, de 26 anos.

“Elas têm muita vontade de aprender e eu gosto de ensinar. É maravilhoso ver as alunas que já se formaram trabalhando. Isso é sinal que o projeto está dando certo. Dá mais vontade de continuar”, contou a professora.

O diferencial do curso é que as futuras costureiras aprendem a fazer looks sob medida, fugindo do padrão P, M e G das fábricas. “Eu ensino a modelagem básica de todos os tipos de peças, como calças, saia, vestido, camisa social, maiô, blusas e agora estamos focando na moda praia para aproveitar o verão. Todas as roupas produzidas aqui são doadas para famílias atendidas pelo Centre de Assistência Social”.

Juliana Kavalheiro, de 32 anos, é uma das participantes. Ela contou que já trabalhou em uma fábrica de costura fazendo arremates. Ela viu no curso a chance de melhorar sua qualificação no mercado de confecção. “Sempre tive a curiosidade de aprender todas as etapas. Pretendo trabalhar como costureira. Aqui aprendemos a usar máquinas industriais e recebemos certificado, o que é muito bom”.

Deliane Pereira, 37 anos, disse que já tinha feito um curso particular, mas não aprendeu. Foi com a professora do Cras que ela desenvolveu suas habilidades. “Já fiz camisa social, conjunto de roupas, saia… Meu foco vai ser os moldes Plus Size que são mais difíceis de encontrar. As poucas lojas que oferecem essas roupas vendem caro e nem todo mundo pode pagar”. Deliane está desempregada, mas está animada com o negócio e sua coleção.

O curso de Corte e Costura acontece às segundas, quartas e sextas-feiras no período da manhã e da tarde. As vagas para a próxima turma serão abertas em dezembro. Para participar é preciso levar Identidade, CPF, NIS, comprovante de renta e de residência. O Cras de Kubitscheck atende os bairros da região III: Coroado, Santa Margarida, Ipiranga, Olaria, Parque Areia Preta, Lameirão, Meaípe, Nova Guarapari, Condados, São João, Prainha de Olaria, Concha D’ostra, Praia do Riacho, Kubitscheck, Centro, Belo Horizonte, São Judas Tadeu, Independência e Porto Grande.