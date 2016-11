Multiplace Mais divulga a agenda completa do Verão 2017

O verão já começou em Guarapari e a casa de shows Multiplace Mais divulgou a agenda dos eventos que vão agitar o balneário de Meaípe na estação mais quente do ano. Este é o 17º ano consecutivo que a casa recebe gigantes da música para atrair turistas do Brasil e do mundo.

Serão mais de 15 shows em um mês, iniciando com o encerramento da turnê da banda Legião Urbana, no dia 28 de dezembro. A agenda segue com Gusttavo Lima, Matheus & Kauan, Baile da Favorita, Pacha Ibiza, Tiago Iorc, Jorge & Mateus, Marcelo D2, Ludmilla, Luccas Luco, Anitta, entre outros.

Os shows são produzidos pela Brava Eventos, O Reveillon é uma realização da Entrenter Produções e as apresentações de Legião Urbana e Tiago Iorc é uma parceria entre Patrick Ribeiro Produções e a Brava Eventos.

Escolha o seu programa e divirta-se.

28/12/2016 (Quarta-feira) Legião Urbana no palco principal; 29/12/2016 (Quinta feira) Gusttavo Lima no palco principal mais festa “We Play You Dance” no Maritmo, com Naza Brothers; 30/12/2016 (Sexta feira) “Baile da Favorita no Mais”, no palco e praça central, com Valesca, Marcinho e Mc Neblina. Show com Mc Th no Maritmo; REVEILLON: Pacha Ibiza on Tour; 01/01/2017 (Domingo) Tiago Iorc no palco principal; 04/01/2017 (Quarta feira) Jorge e Mateus no palco principal e Festa Conexão 021 no Martimo, com os DJ’s Pedro Sampaio, Jefinho e Paulinho; 05/01/2017 (Quinta feira) Festa “Rio Me” com DJ Kolombo e outras atrações na praça central;

06/01/2017 (Sexta feira) Turma do Pagode, MC Koringa e Bonde do Tigrão no palco principal; 07/01/2017 (Sábado) Marcelo D2 e Ludmila no palco principal; 13/01/2017 (Sexta-feira) Mateus e Kauan no palco principal; 14/01/2017 (Sábado) Luccas Luco e convidado especial no palco principal; 20/01/2017 (Sexta feira) Anitta e Psirico no palco principal e Festa Hashtag Party, com Mc Marcelly e atração especial no Maritmo; 21/01/2017 (Sábado) Humberto Gessinger e Frejat no palco principal; 27/01/2017 (Sexta-feira) Natiruts e Oriente Acústico no palco principal, mais a Festa Thug Nine Hip Hop no Maritmo; 28/01/2017 (Sábado) Grande show de encerramento do verão! Aguardem!