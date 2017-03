Música clássica no Santuário de Anchieta neste domingo

O Santuário Nacional de Anchieta, irá sediar neste domingo (19), a audição do ‘Réquiem de Mozart’, um espetáculo exibido pela Orquestra Camerata Sesi, com participação do Coro Sinfônico da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames). O evento é gratuito e acontece após a missa das 19h.

De acordo com os organizadores, estarão envolvidos cerca de 63 músicos. A iniciativa faz parte do projeto ‘Concertos no Santuário’, que tem apoio de diversas entidades. A apresentação desse dia irá comemorar o segundo ano de instalação da reitoria e os 483 anos de nascimento de São José de Anchieta.

Conforme informações no site do Sesi, Réquiem de Mozart trata-se de uma das mais simbólicas obras do compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791). ‘Requiém’, em latim, significa descanso.

“Réquiem de Mozart”

A apresentação da orquestra Camerata Sesi-ES com o Coro Sinfônico da Fames estará sob a regência do maestro Leonardo David. De acordo com o maestro, o Requiem – gênero musical criado especificamente para cerimônia fúnebre – é considerado a obra mais aclamada de Mozart. “O Réquiem é mais do que o standard das obras de Mozart, é uma honra executar uma peça que emociona o público através dos tempos”, diz Leonardo.

O projeto é uma realização do Santuário Nacional de São José de Anchieta, em parceria com a vice-governadoria do Estado e a Secretaria de Estado da Cultura (Secult), e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Anchieta, Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) e Sesi-ES.

Série “Concertos no Santuário”

Data: domingo (19/03)

Horário: 20h

Entrada franca

Local: Santuário Nacional de São José de Anchieta – Praça do Santuário, Centro, Anchieta, ES.

Telefone: (28) 3536-3985