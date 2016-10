Na semana da criança escritora de Guarapari incentiva a leitura

Por Glenda Machado em 5 de outubro de 2016 / Cult, Destaque, Educação

E na semana da criança uma escritora infantil de Guarapari leva a garotada para embarcar em uma viagem no mundo da leitura. A Escola de Inglês Basic Idiomas realizou na manhã desta quarta-feira (5) um evento diferenciado para incentivar meninos e meninas a pegarem um livro pela primeira vez. Em um clima descontraído, sentados no chão, as crianças escutaram histórias contadas pela própria escritora e puderam conhecer o um pouco mais sobre esse universo.

No evento, a escritora contou a sua própria história e como fez para lançar o seu primeiro livro. “Isso é um incentivo para as crianças de que tudo é possível. Basta você querer”, disse Roselaria. A frente do projeto “Onde está o número 1?” o livro tem uma proposta altamente pedagógica e com valores humanos tão bem inseridos.

Já no dia 15 de outubro a escritora fará o lançamento na livraria Fontoura Almeida no Centro de Guarapari, às 16h. O evento é aberto ao publico. A escritora ainda diz que se coloca à disposição das escolas para realizar outros eventos para incentivo a leitura.