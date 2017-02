Nada de Polícia Militar nas ruas de Guarapari neste sábado

A Polícia Militar não voltou para as ruas. Pelo menos não em Guarapari. Depois da notícia veiculada na noite de ontem dando conta de que o governo teria fechado um acordo para que os PM’s voltassem às ruas, muito se especulou sobre o que aconteceria na manhã de hoje.

A reportagem do Folha da Cidade esteve em frente ao 10º batalhão da PM (Guarapari) e constatou que os policiais que chegaram para o serviço às sete da manhã fizeram o mesmo que têm feito nos últimos dias. Entraram no batalhão e não saíram.

Na porta do batalhão as manifestantes preferem não conversar com a imprensa,mas desde ontem à noite, quando começou a circular a notícia do acordo, elas já estavam negando que sairiam dos batalhões, já que elas não participaram das negociações entre governo e associações de policiais. O Folha da Cidade vai continuar acompanhando o desenrolar dos fatos ao longo do dia.

Ônibus voltam a circular

Desde as 8 horas da manhã de hoje alguns ônibus da Expresso Lorenzutti começaram a circular pela cidade. Parte da frota foi colocada nas ruas para fazer as principais rotas do município, como a linha da Praia do Morro, Meaípe, Trevo de Setiba e Trevo da BR-101. Por enquanto os coletivos não vão entrar na maioria dos que antes eram atendidos, já que o policiamento do exército se restringe às principais vias da cidade apenas.