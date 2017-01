“Não quis criar nenhum constrangimento a ninguém”, disse o vereador preso Guarapari

O vereador de belo Horizonte (MG) que foi preso na manhã de ontem depois de pousar de helicoptero na Bacutia foi transferido na manhã de hoje (28) para o CDP de Viana. Bim da Ambulância passou a noite na delegacia de Guarapari e hoje pela manhã foi levado para o DML para fazer exames e depois para o centro de detenção.

Na manhã desta sexta-feira (27) o vereador decolou do aeroporto de Guarapari com destino à Enseada Azul, mas para espanto das dezenas de banhistas que estavam no local, ele começou a sobrevoar a praia e pousou na areia, desligou o motor da aeronave e foi se encontrar com outras pessoas na praia.

“A informação que temos é que ele estava na praia mais cedo com a família, mas só que foi de carro. Em determinado momento ele pegou o automóvel e foi até o aeroporto e decolou com o helicóptero e pousou na praia para pegar os amigos”, contou o delegado Marcos Nery, que estava de plantão na 5ª Delegacia Regional (Guarapari) na manhã de hoje.

O delegado foi acionado pela Polícia Militar, que já tinha abordado o vereador no local. “Nós fomos chamados pela PM e fomos ao local. Lá constatamos pelo menos dois crimes, que é o previsto no artigo 132 e 261 do Código Penal” explicou Nery.

Os artigos ao qual se refere o delegado versam sobre: expor ao risco a vida ou a saúde de outras pessoas (132) e também por colocar em risco a integridade da aeronave. As penas máximas para os dois crimes é de seis anos e seis meses e por isso o vereador ficou detido e apenas um juiz federal poderá arbitrar fiança.

O vereador,que também é piloto, foi orientado a levar a aeronave de volta para o aeroporto e foi acompanhado de um policial militar e de outro delegado. Ao pousarem, o vereador foi encaminhado para a delegacia e autuado em flagrante. A aeronave ficou retida no aeroporto à disposição da Justiça.

A reportagem do Folha da Cidade conversou rapidamente com o vereador Bim da Ambulância na delegacia de Guarapari. Ele pediu para não ser gravado, mas disse o seguinte: “Em momento algum quis causar qualquer tipo de constrangimento a ninguém que estava na praia. Muito menos me recusei a acompanhar os policiais. Não concordo com a interpretação deles da Lei, mas não me recusei a vir e vou responder com dignidade”, declarou o vereador.